Arbeit als Fotograf: Bashar sucht einen Job

Auf der Webseite von seinem vorherigen Arbeitgeber Big Boy Toyz sind viele Fotos zu sehen, die Bashar geknipst hat. Foto: Noelia Schrenke

Harley Davidson hätte ihn gerne behalten, jedoch wollte Bashar Ali sein Glück in Deutschland versuchen. Vorher hatte er sich über Autorennen in Deutschland schlau gemacht. Anschließend schickte er Bewerbungen für eine Uni in Hamburg und die Hochschule in Schmalkalden raus. Bei beiden gab es eine Zusage. „Ich hab Schmalkalden gegoogelt und erst mal nicht so viel gefunden.“ Wegen des guten Angebots an der Hochschule hat er sich für die kleine Stadt im Grünen entschieden und ist zufrieden.