Arbeit: 6,3 Millionen Menschen arbeiten für Niedriglohn

Was ist der Niedriglohnsektor?

Die Niedriglohnschwelle ist dynamisch. Zum Niedriglohnsektor zählen alle Beschäftigungsverhältnisse ohne Auszubildende, für die es weniger als zwei Drittel des mittleren Bruttostundenverdienstes gibt. Die Schwelle lag im April 2025 bei 14,32 Euro. 2024 waren es 13,79 Euro. Außerdem gibt es noch den gesetzlichen Mindestlohn, der im laufenden Jahr 12,82 Euro beträgt und zum Jahreswechsel auf 13,90 Euro steigen soll.