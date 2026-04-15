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Aprilwetter Trüber Tag bei wärmeren Temperaturen

Die Sonne macht sich in weiten Teilen Bayerns eher rar, doch es wird wieder etwas wärmer.

Aprilwetter: Trüber Tag bei wärmeren Temperaturen
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Das Biergartenwetter lässt in diesen Tagen auf sich warten. Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - In Bayern zeigt sich das Aprilwetter von der gewohnt wechselhaften Seite: Der Deutsche Wetterdienst sagt für Franken eine Mischung aus wechselnder Bewölkung und Sonne voraus. Im restlichen Bayern soll es überwiegend stark bewölkt bleiben, im Südosten am Morgen noch etwas Sprühregen geben. Die Temperaturen jedoch sind mild, mit Spitzenwerten von bis zu 20 Grad am Untermain. In den übrigen Landesteilen erwarten die Meteorologen 14 bis 18 Grad. 

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Die Nacht wird dann eher frisch und örtlich regnerisch. Am Donnerstag soll es tagsüber jedoch noch ein bisschen wärmer werden, mit Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad am Main und an der Donau. Doch durchgängig strahlender Sonnenschein ist laut Wetterdienst nicht zu erwarten. Für den Westen Bayerns prophezeit der Wetterdienst öfter Sonne bei wechselnder Bewölkung, in Ostbayern wird es demnach stärker bewölkt bleiben.