Aprilwetter: Trüber Tag bei wärmeren Temperaturen

München (dpa/lby) - In Bayern zeigt sich das Aprilwetter von der gewohnt wechselhaften Seite: Der Deutsche Wetterdienst sagt für Franken eine Mischung aus wechselnder Bewölkung und Sonne voraus. Im restlichen Bayern soll es überwiegend stark bewölkt bleiben, im Südosten am Morgen noch etwas Sprühregen geben. Die Temperaturen jedoch sind mild, mit Spitzenwerten von bis zu 20 Grad am Untermain. In den übrigen Landesteilen erwarten die Meteorologen 14 bis 18 Grad.