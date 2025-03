Après-Ski "Wackelkontakt": Der Winter-Partyhit kommt vom Tegernsee

Er selbst mochte das nicht. "Ich wollte nicht vor Leuten spielen. Ich hatte Angst davor - hab' ich heute noch." Doch er kam gut an. Es folgten eine Buchung für eine Geburtstagsparty von Schauspieler Fritz Wepper und ein erster Auftritt im renommierten Vereinsheim in Schwabing. Erste Erfolge im Netz gab es 2018 mit "Bierle in der Sun".