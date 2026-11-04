Appell zur Vorsorge: Ex-Meistertrainer Schwalb spricht über Krebserkrankung

Schwalb appelliert zur Vorsorge

Schwalb habe sich bewusst entschieden, mit der Diagnose an die Öffentlichkeit zu gehen. "Warum soll man das nicht erzählen? Man muss den Menschen auch sagen, dass man so etwas durch Vorsorge erkennen und behandeln kann. Und dass es uns Männer wirklich betreffen kann", sagte Schwalb. Er hatte 2011 als Coach mit dem HSV Hamburg die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga und zwei Jahre später die Champions League gewonnen. Zudem bejubelte er als Spieler 1984 mit der deutschen Nationalmannschaft Bronze bei Olympia in Los Angeles.