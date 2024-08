Es ist "an alle demokratischen Parteien in Sachsen, Thüringen und Brandenburg" gerichtet. Es sollte nach Angaben von Fridays for Future an die Landesverbände von CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und BSW versandt werden. Zu den Unterzeichnern gehören Fridays for Future Deutschland sowie die jeweiligen Landesverbände der Organisation, die Deutsche Umwelthilfe sowie Scientists for Future Leipzig.