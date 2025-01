Berlin - Mehrere große Akademien der Künste warnen vor den Folgen massiver Kürzungen in der Kultur. "In einer zunehmend polarisierten Welt können Kunst und Kultur Räume für Dialog und Begegnung öffnen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und zu nationalen und internationalen Verständigung beitragen", teilten die Präsidenten von sechs deutschen Akademien in einem Appell mit.