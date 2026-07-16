Appell an Staatsregierung: Flüsse zu warm und zu niedrig - Fischer fordern mehr Schutz

Oberschleißheim (dpa/lby) - Bayerns Fischer fordern angesichts aktuell niedriger Wasserstände und hoher Temperaturen in Bayerns Flüssen mehr Anstrengungen beim Gewässerschutz. So sei in der Isar in München dieses Jahr schon eine Wassertemperatur von mehr als 21 Grad gemessen worden, bei der es für Forellen gefährlich werde, teilte der Landesfischereiverband (LFV) mit. Von Trockenheit und zu warmem Wasser betroffen seien auch Äsche und Huchen, die auf kühle und sauerstoffreiche Lebensräume angewiesen sind.