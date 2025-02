In konkreten Fall ging es unter anderem um Werbung für Weintrauben und Sekt. Nutzer der Rewe-App können sich beim Kauf bestimmter Produkte einen Bonus-Coupon sichern, den sie bei künftigen Einkäufen einlösen dürfen. Die Verbraucherschützer stören sich jedoch an der Art und Weise, wie dies für Kundinnen und Kunden dargestellt wird. So wird neben den entsprechenden Artikeln in der Rewe-App der als Eurobetrag angegebene Bonus angezeigt - nicht jedoch der Preis für das Produkt, das man für den Coupon kaufen muss.