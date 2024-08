Das Apotheken-System funktioniert aktuell noch „gerade so“, ist sich Geschäftsinhaberin Andrea Kern sicher. Das muss sie auch. Denn wenn sie nicht einmal mehr daran glauben könnte, sehe es ziemlich düster aus. Sie ist Inhaberin einer Apotheke in Suhl-Heinrichs und haftet mit dem Privatvermögen. Im Falle einer Insolvenz sind also nicht nur ihr Geschäft und die finanziellen Rücklagen weg, sondern im schlimmsten Fall auch das eigene Haus. So wie ihr geht es vielen Apothekern in Deutschland. Aussicht auf Besserung gebe es derzeit nicht. Viel mehr befürchten die Betroffenen, dass das System dem Kollaps immer näher rückt. In den Augen der 50-jährigen Suhlerin wird das Netz ohnehin nur noch durch Herzblut zusammengehalten. „Eine 40-Stunden-Woche habe ich schon lange nicht mehr“, erzählt die Frau am Infostand im Suhler Steinweg.