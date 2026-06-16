Apotheken: Linke schlagen Sicherungsplan für Apotheken vor

Bessere Vergütung und weniger Bürokratie

Zudem sollten neue Steuerungsinstrumente wie eine Landapothekerquote oder verbindliche Versorgungsstandards geprüft werden. "Beim Umgang mit Lieferengpässen wollen wir die Koordination verbessern, um den Apotheken bei der Beschaffung, der Substitution und Organisation von Arzneimitteln zu helfen", heißt es weiter.