Apotheken im Krisenmodus: Apothekerverbände hoffen auf Trendwende durch neue Aufgaben

Die Entscheidung der Bundesregierung, die Vergütung für die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneien an Kassenpatienten in zwei Schritten anzuheben, sei positiv, sagte Preis. Nach 13 Jahren ohne Erhöhung sei dieser Schritt überfällig gewesen. Diese Entscheidung habe dazu beigetragen, dass sich die Einschätzung der Apothekenbetreiber zu ihrer wirtschaftlichen Lage aufgehellt habe. Bei einer Befragung durch die Abda gaben zuletzt 38 Prozent an, sie erwarteten eine Verschlechterung. Vor zwei Jahren hatten noch 63 Prozent eine schlechtere Entwicklung erwartet. "Von Euphorie kann man aber noch nicht reden", sagte Preis.