Apotheken im Krisenmodus: Apothekerverbände hoffen auf Trendwende durch neue Aufgaben

München (dpa/lby) - Die Apothekerverbände setzen im Kampf gegen sinkende Mitgliederzahlen auf neue Angebote. Ende Juni gab es nach Angaben des Branchen-Dachverbandes der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) deutschlandweit noch 16.488 Apotheken, seit Jahresbeginn war das ein Rückgang um 113 Apotheken. Um dem entgegenzuwirken, wollten die Apotheken "immer mehr auch für die Gesundheitsversorgung" zuständig sein und nicht nur für die Abgabe von Medikamenten, sagte der Abda-Präsident Thomas Preis vor dem Deutschen Apothekertag, der am Dienstag in München beginnt.