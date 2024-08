Apfelernte sehr gering: Sehr hoher Ernteausfall bei Äpfeln erwartet

Wochenend-Magazin Die Schatz-Hüter

Nikolaus Zitzmanns Leidenschaft für Spielzeug ist ihm schon in die Wiege gelegt worden. Der Vater war Werkzeugmacher bei Piko, die Mutter Figurenmalerin. Für Sonneberger Verhältnisse sind diese Berufe nichts Außergewöhnliches. Denn in der Weltspielzeugstadt – so wird Sonneberg damals wie heute genannt – gab es Zeiten, da war jeder Zweite in der Spielzeugindustrie beschäftigt.