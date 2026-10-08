AOK-Report: Mehr Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen in Thüringen

„Psychische Gesundheit ist längst kein Randthema mehr. Die steigenden Fehlzeiten zeigen, wie wichtig es ist, Belastungen frühzeitig zu erkennen und ihnen vorzubeugen, damit die Menschen mehr gesunde Jahre haben. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss die Gesundheit der Beschäftigten ein zentrales Anliegen jedes Unternehmens sein“, sagte Stefan Knupfer, Vorstandsvorsitzender der AOK-Plus zu den aktuellen Zahlen . Die Verantwortung für die psychische Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dürfe nicht bei ihnen allein liegen. Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende müssten gemeinsam daran arbeiten, Belastungen zu reduzieren und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen, forderte Knupfer.