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AOK-Report Mehr Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen in Thüringen

Jolf Schneider

Psychische Erkrankungen treiben die Fehlzeiten in Thüringen auf Rekordniveau. Innerhalb von zehn Jahren stiegen die Ausfalltage um 68 Prozent, Burnout-Fälle haben sich verdoppelt.

AOK-Report: Mehr Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen in Thüringen
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Stress bei der Arbeit kann auf Dauer psychisch krank machen. Foto: picture alliance / dpa

Psychische Erkrankungen führen in Thüringen mehr Fehlzeiten im Beruf. Das geht aus dem aktuellen Fehlzeiten-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. Ein weiteres Ergebnis des Reports, den die AOK Plus am Donnerstag in Erfurt vorgelegt hat: : Wer wegen psychischer Leiden krankgeschrieben wird, fällt oft über Wochen aus.

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Die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen sind bei den Beschäftigten in Thüringen, die bei der AOK-Plus versichert sind, in den vergangenen zehn Jahren um rund 68 Prozent gestiegen. Während 2016 aus diesem Grund noch 275 Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Mitglieder zu verzeichnen waren, lag dieser Wert 2025 bei 461 Tagen je 100 Mitglieder.

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Auch bei den Burnout-Diagnosen zeigt sich eine deutliche Entwicklung: Die Ausfalltage stiegen in Thüringen zwischen 2016 und 2025 um rund 109 Prozent von 10,2 Ausfalltagen je 100 AOK-Mitglieder auf 21,4 Tage.

Aufgrund der mit ihnen verbundenen langen Ausfallzeiten werden psychische Erkrankungen zunehmend für Unternehmen relevant, berichtet die AOK. Zwar wurden 2025 in Thüringen deutlich mehr Krankmeldungen wegen Atemwegserkrankungen als wegen psychischer Erkrankungen registriert, konkret 80,6 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 100 Mitglieder im Vergleich zu 16,1 Fällen. Die durchschnittliche Dauer einer Krankschreibung lag bei psychischen Erkrankungen jedoch bei 28,5 Tagen und damit mehr als viermal so hoch wie bei Atemwegserkrankungen mit 6,8 Tagen.

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Nach Einschätzung der Expertinnen und Experten des WIdO sind die Ursachen für psychische Belastungen vielfältig. Arbeitsverdichtung, ständige Erreichbarkeit, wirtschaftliche Unsicherheiten oder die Herausforderung, Beruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren, könnten Betroffene belasten. Zudem könnten Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation und Zukunftsängste eine Rolle spielen. Gleichzeitig würden psychische Erkrankungen heute offener angesprochen und häufiger erkannt als noch vor einigen Jahren.

„Psychische Gesundheit ist längst kein Randthema mehr. Die steigenden Fehlzeiten zeigen, wie wichtig es ist, Belastungen frühzeitig zu erkennen und ihnen vorzubeugen, damit die Menschen mehr gesunde Jahre haben. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss die Gesundheit der Beschäftigten ein zentrales Anliegen jedes Unternehmens sein“, sagte Stefan Knupfer, Vorstandsvorsitzender der AOK-Plus zu den aktuellen Zahlen . Die Verantwortung für die psychische Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dürfe nicht bei ihnen allein liegen. Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende müssten gemeinsam daran arbeiten, Belastungen zu reduzieren und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen, forderte Knupfer.

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Deutliche Unterschiede zwischen den Berufsgruppen

Die Fehlzeiten verteilen sich nicht gleichmäßig auf alle Berufsgruppen. Besonders häufig wurden laut WIdO-Report Thüringer Beschäftigte im Jahr 2025 im Dialogmarketing aufgrund psychischer Erkrankungen krankgeschrieben. Dort kamen auf 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rund 32,4 Arbeitsunfähigkeitsfälle. Es folgten Berufe in der Altenpflege (27,5 Fälle), in der Sozialverwaltung und -versicherung (27,4 Fälle), in der Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik (26,9 Fälle) sowie in der Haus- und Familienpflege (25,9 Fälle).

Der Fehlzeiten-Report des WIdO erscheint seit 1998 jährlich und untersucht die Entwicklung der Arbeitsunfähigkeitszahlen unter den AOK-Mitgliedern. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der „Mentalen Gesundheit in der Arbeitswelt“. Grundlage der Auswertung sind die Arbeitsunfähigkeitsdaten der AOK-versicherten Beschäftigten.