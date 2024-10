Jedes Jahr erreichen die Polizei inzwischen Tausende Meldungen über dieses Portal. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres seien insgesamt etwa 14.600 Vorgänge über die Onlinewache an die Polizei gemeldet worden. "Das sind durchschnittlich 54 am Tag", sagte der Sprecher des Innenministeriums. Seit es über die Online-Wache auch möglich sei, Dateianhänge mitzusenden, werde diese Funktion recht häufig genutzt. "Über die Hälfte der Vorgänge wurde vom Absender mit einem Dateianhang versehen."