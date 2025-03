München (dpa/lby) - Dutzende Einsatzkräfte sind in München zu einer Schlägerei mit bis zu 30 Fußballfans ausgerückt. Als die Blaulichter zu sehen gewesen seien, seien die Menschen unter anderem in eine U-Bahn geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die betroffene Bahn wurde zwei Stunden angehalten und rund 70 Menschen in dem Zug nach und nach kontrolliert. Vier der Fans des FC Bayern München II waren den Angaben nach leicht verletzt.