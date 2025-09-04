Anzeige nach Wolfsbeschuss: Wolf im Ilm-Kreis illegal angeschossen - Anzeige

Arnstadt (dpa/th) - Im Ilm-Kreis ist ein Wolf angeschossen worden, das Tier musste danach eingeschläfert werden. Der Wolf sei bereits vor zwei Wochen schwer verletzt auf einem Feld bei Ilmenau gesichtet worden, teilte das Umweltministerium mit. Mittlerweile abgeschlossene Untersuchungen des Leibniz-Institutes für Zoo- und Wildtierforschung belegten einen Beschuss des jungen Rüden. Die Ergebnisse der genetischen Untersuchung stünden noch aus, sodass noch keine Aussagen über die Herkunft des Tieres getroffen werden könnten.