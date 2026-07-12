Für einen jungen Mann ist die Badesaison 2026 zumindest in Schmalkalden gelaufen. Er darf die Anlage nicht mehr betreten. Dem Schmalkalder ist durch das Personal Hausverbot erteilt worden. Einer der Schwimmmeister hatte ihn nach einem Verstoß gegen die Regeln aufgefordert, das Freibad Näherstille zu verlassen. Der wollte sich jedoch nicht mit dem Platzverweis abfinden und ging auf den Schwimmmeister los.