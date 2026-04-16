Es ist noch kein Jahr her, da konnte der leistungssportlich ambitionierte Sohn von Enrico Roever auf der Straße vor seinem Elternhaus problemlos mit Skirollern trainieren. Kinder konnten hier – am Ende des Suhler Stadtteils Neundorfs unterhalb des Friedbergs, wo kein Durchgangsverkehr mehr herrscht – unbeschwert Inliner fahren. Doch das ist nicht mehr unfallfrei möglich und zum Verdruss der Anwohner Vergangenheit. Die einst völlig glatte und intakte Asphaltdecke ist durchzogen von Rissen, mehr als fünf Zentimeter hohen Unebenheiten und Absätzen.