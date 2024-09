Schön ist was anderes, wenn man sich an manchen Stellen die Gehwege in Suhl und seinen Ortsteilen anschaut. In Albrechts beispielsweise wuchert gleich an mehreren Stellen das Unkraut in die Höhe, wo es gar nicht wachsen dürfte. Ungehindert blüht und wirft es Samen aus – quasi schon mal als Grundlage für neues Grün im folgenden Jahr.