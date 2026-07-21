Ein Leserbrief hat einen seit über anderthalb Jahren schwelenden Konflikt wieder in die öffentliche Diskussion gebracht. Darin schildern Bianca und Andreas Eck ihre Sicht auf die Lärmbelastung durch die Beachvolleyballanlage im Freibad Näherstille. „Was ursprünglich als Freizeitangebot gedacht war, hat sich für das umliegende Wohngebiet zu einer dauerhaften Lärmquelle entwickelt“, schreibt das Ehepaar. Sie fordern die Stadtverwaltung auf, die Beschwerden der Anwohner endlich ernst zu nehmen und zu handeln.