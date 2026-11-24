Schmalkalden (dpa/th) - Bei einem Scheunenbrand in Schmalkalden ist ein Sachschaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro entstanden. Das Stallgebäude war aus ungeklärter Ursache in der Nacht in Flammen aufgegangen, wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte. Auch zwei angrenzende Wohngebäude und eine weitere Scheune wurden beschädigt. Die Feuerwehr war am Morgen weiterhin damit beschäftigt, das Feuer zu löschen.