Dass der Markt für Tests boomt, bekommt die Gastroenterologin Birgit Terjung in ihrer Sprechstunde in Bonn deutlich zu spüren. Sie sehe mittlerweile oft Patientinnen und Patienten mit unklaren Bauchschmerzen, die einen Mikrobiom-Selbsttest gemacht haben - also eine Stuhlprobe an einen kommerziellen Anbieter geschickt haben, um die Zusammensetzung ihrer Darmflora auswerten zu lassen.