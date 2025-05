Anwandern in Friedrichshöhe Initiative Rodachtal am Rennsteig

Einen ereignisreichen Tag gab es am vergangenen Sonntag in Friedrichshöhe. Hier, in dem kleinen Ort direkt am Rennsteig, fand das diesjährige Anwandern der Initiative Rodachtal e. V. statt. Zum zweiten Mal fand diese Veranstaltung in dem Eisfelder Ortsteil statt und war diesmal Teil der Feierlichkeiten zum des 300-jährigen Bestehen von Friedrichshöhe. Damit werden auch die Geschichte und Tradition des Ortes gewürdigt. Mit dem Initiator, der Initiative Rodachtal, gehörte der Heimatverein Friedrichshöhe, zusammen mit der Stadt Eisfeld, zu den Veranstaltern. Die Wanderschuhe waren geschnürt, der Rucksack gepackt, trockenes Wetter mit Sonne und nur einigen Wolken bei durchaus frischen sieben Grad – der Wettergott meinte es, nach einem Gewitter und Regen am Vorabend, wieder gut.