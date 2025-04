Er war vielleicht 13 Jahre jung, als er erste Konzerte gab. Mit seinem Freund Arthur Fritz hat er im Steinweg oder auf dem Markt gespielt, um sich von dem, was die Passanten in den Hut warfen einen Urlaub in Dresden zu finanzieren. Musiker zu werden und eigene Songs schreiben, das war sein Traum. Mit dem Träumen hat er sich nicht lange aufgehalten und losgelegt. Erst mit typischen Jugendschnulzen, wie er es im Nachhinein sieht, später mit Songs, die davon erzählen, worüber sich junge Leute heute so ihre Gedanken machen. Erst das Projekt „Sitzblockade“ mit Arthur. Dann das Solo-Projekt „Einfach Calle“. Calle – so wird Pascal Baumgärtel seit eh und je gerufen und das Einfach steht für unverfälschte Musik ohne Schnickschnack. Calle hat seinen Traum gelebt, viele Songs geschrieben, Alben herausgebracht, Konzerte gegeben. Und er lebt ihn noch immer. Auch wenn sein Name nun an dem Schild der Anwaltskanzlei Korn & Kollegen steht. Auch wenn er Jackett trägt und für die Arbeit bei Gericht die Robe überstreift.