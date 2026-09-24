Das von AfD-Fraktionschef Björn Höcke angekündigte Volksbegehren für Neuwahlen ist aus Sicht des Vereins „Mehr Demokratie“ schon aus Zeitgründen gar nicht zu schaffen. Vereinssprecher Ralf-Uwe Beck verwies in Erfurt darauf, dass die Möglichkeit, Neuwahlen per Volksbegehren auf den Weg zu bringen, in der Thüringer Verfassung nicht vorgesehen sei – anders als etwa in Bayern. Dort kann der Landtag mit Unterstützung von einer Million Bürger abberufen werden.