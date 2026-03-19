München - Nach einem Beschluss der Linken in Niedersachsen zum Zionismus fordert die CSU eine Entschuldigung und eindeutige Klarstellung der Bundespartei. "Die Linke zeigt ihr antisemitisches Gesicht und es wird immer fratzenhafter. Die Beschlüsse der Linken in Niedersachen und die antisemitische Hetze in den sozialen Medien muss der Parteispitze die Schamesröte ins Gesicht und die Schweißperlen auf die Stirn treiben", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber der Deutschen Presse-Agentur in München. Für die CSU sei Hass und Extremismus ein No-Go – "von rechts wie von links".