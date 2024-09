Antisemitismus Rias: Zahl antisemitischer Fälle in Bayern steigt drastisch

Ein Toter in Gillersdorf Was nach der Hausexplosion bekannt ist

Explosion und Großbrand – so lautete die Benachrichtigung, die aus der Rettungsleitstelle an die Feuerwehren der Landgemeinde Großbreitenbach am frühen Montagmorgen ging. Die Feuerwehr fand bei den Löscharbeiten einen Toten.