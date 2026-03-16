Antisemitismus: Ramelow warnt Linke vor Weg zur Sekte

Linke-Chef Jan van Aken. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

Der Parteichef sagte, die Wortwahl - auch die Worte Genozid und Apartheid - bewege sich im Korridor der Beschlüsse der Bundespartei, die sich für eine Zwei-Staaten-Lösung, für ein Existenzrecht Israels und gegen Antisemitismus ausspricht. Gleichwohl räumte van Aken ein: „Dieser Beschluss hat eine grobe Schlagseite, deshalb finde ich ihn nicht gut.“

Parteispitze in der Klemme

Van Aken ist damit zum wiederholten Mal in der Klemme dieser innerparteilichen Debatte: Viele, vor allem viele junge Mitglieder fordern mehr Unterstützung für die Palästinenser. Dabei lassen sie sich auch davon nicht bremsen, dass ihre Wortwahl von jüdischen Deutschen als antisemitisch, verletzend, bedrohlich und gefährlich empfunden wird.

Ein paar Beispiele:

Die Jugendorganisation Solid hatte in einem Beschluss von einem „kolonialen und rassistischen Charakter des israelischen Staatsprojekts“ gesprochen - eine Wortwahl, die die Parteispitze rügte.

Der Bürgermeisterkandidat der Linken in Berlin-Neukölln, Ahmed Abed, nannte den Bürgermeister aus Neuköllns israelischer Partnerstadt Bat Yam, Tzvika Brot, bei der Veranstaltung im Rathaus einen „Völkermörder“.

Die Linke in Berlin-Neukölln plante eine propalästinensische Solidaritätsveranstaltung, zu der sich auch eine Gruppe ansagte, die laut Verfassungsschutz Bezug zur Hamas hat - also zu jener Islamistenmiliz, die den Terrorüberfall auf Israel vom 7. Oktober 2023 verübte, auf den Israel dann mit dem Gaza-Krieg reagierte.

Thema auch im Wahlkampf

In Berlin waren schon im Herbst 2024 wegen des Streits über den Nahostkonflikt und Antisemitismus mehrere prominente Mitglieder wie der frühere Kultursenator Klaus Lederer aus der Partei ausgetreten. Das Thema ist für die Linke auch eine offene Flanke im Berliner Wahlkampf, wo die CDU immer wieder auf Antisemitismus-Vorwürfe hinweist.

Beim Bundesparteitag der Linken im Juni in Potsdam steht das Thema erneut auf der Tagesordnung. Dort werde die Linke ihre „Position aktualisieren“, kündigte Parteichef van Aken an.

Heidi Reichinnek ist Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag. Foto: picture alliance/dpa/Kay Nietfeld

Der Linke-Landesverband Niedersachsen ist die Heimat von Heidi Reichinnek, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag. 2021 kandidierte sie im Wahlkreis Stadt Osnabrück sowie auf dem dritten Platz der niedersächsischen Landesliste der Linkspartei. Über die Liste zog sie am 26. Oktober 2021 das erste Mal in den Deutschen Bundestag ein.

Zusammen mit dem Linken-Vorsitzenden Jan van Aken trat sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Bundestagswahl 2025 an. Im Dezember 2024 wurde sie von der „Landesvertreter*innenversammlung der Linken in Niedersachsen“ mit 96 Prozent der Stimmen auf dem ersten Listenplatz der Landesliste gewählt. Sie kandidierte wie bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Stadt Osnabrück