Antisemitismus: Polizei: Jena ist Schwerpunkt bei antisemitischen Straftaten

Pro-palästinensische Gruppe in Jena

König-Preuss, die selbst in Jena lebt, sagte, nach ihrer Einschätzung habe es in der Stadt deshalb zuletzt so viele antisemitische Straftaten gegeben, weil es dort eine relativ starke Gruppe von Menschen gebe, die vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges die dortigen Palästinenser unterstützten – und dabei immer wieder mit antisemitischen Parolen auffielen. "Da sind auch Studierende mit dabei, aber das sind nicht nur Studierende", sagte König-Preuss. Die Gruppe versuche wie eine Vereinigung aus dem Umfeld der Universität Jena zu wirken, um ihrer Kritik an Israel einen akademischen Anschein zu geben. Vergleichbare Gruppen gebe es auch in Erfurt oder Weimar, wo es ebenfalls Hochschulen gibt.