Knobloch wandte den Blick auch nach rechts. Am Abend der Bundestagswahl hatte sie angesichts des AfD-Wahlerfolgs gesagt, Deutschland sei nun ein anderes Land. Jetzt mahnte sie, man dürfe die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Demokraten die Entwicklung einbremsen könnten. "Aber wir müssen uns ganz klar ins Gedächtnis rufen, was in den 1920er Jahren passiert ist und was dann folgte."