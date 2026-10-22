München - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat in scharfen Worten ein Wiedererstarken des Antisemitismus in Deutschland beklagt. "Das "nie wieder!" ist tot", sagte sie auf einer Veranstaltung im Landtag laut veröffentlichtem Redetext. "Jüdische Menschen müssen wieder Angst haben, ihre Identität offen zu leben." Weiter sagte Aigner: "Unsere Demokratie hat einen Schandfleck." Man versuche, ihn wegzubekommen, das gelinge jedoch nicht. "Er ist noch tiefer ins Gewebe gedrungen. Noch größer geworden. Noch dunkler. Und immer hässlicher. Es ist: der Judenhass."