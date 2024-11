Bereits die zweite Aktion in Bayern dieses Jahr

Wer öffentlich die umstrittene propalästinensische Parole "From the river to the sea" verwende, müsse mit Ermittlungen rechnen, betonte Herrmann. Nach Auffassung der bayerischen Staatsanwaltschaften bestehe in dem Fall ein Anfangsverdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Bislang gebe es in Bayern etwa ein Dutzend Verfahren wegen des Verwendens der Parole.