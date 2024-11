Das stand auf der Berliner Internetseite

Auf der Website "berlin.de" - ein Angebot des Landes Berlin - wurde "No Other Land" zeitweise so beschrieben: "Fertiggestellt wurde der Film, der antisemitische Tendenzen aufweist, 2023, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, der in dieser Dokumentation keinen Niederschlag findet." Mittlerweile wurde die Passage gekürzt und die Beschreibung "antisemitische Tendenzen" gestrichen: "Fertiggestellt wurde der Film 2023, nach dem Angriff der Hamas auf Israel."