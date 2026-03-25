Antisemitischer Angriff: Zwei Männer nach Brandanschlag in London festgenommen

London - Nach dem als antisemitisch eingestuften Brandanschlag auf einen jüdischen Rettungsdienst in London sind zwei Männer festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen im Alter von 47 und 45 Jahren wurden von Beamten der Anti-Terror-Polizei an verschiedenen Adressen in der britischen Hauptstadt aufgespürt, wie Scotland Yard mitteilte. Nähere Angaben zu den beiden Männern machte die Polizei nicht. Festgenommen wurden sie wegen des Verdachts auf Brandstiftung mit der Absicht, Menschenleben zu gefährden.