Antisemitische Vorfälle: Jüdische Sportler sollen in Bayern besser geschützt werden

Sport soll wehrhaft sein "gegen Feinde der offenen Gesellschaft"

Ziel der Zusammenarbeit ist die "Meldung von erheblichen Straftaten im Kontext des Sportbetriebs – egal ob sie in der digitalen Welt oder analog beispielsweise in einer Sporthalle oder auf einem Spielfeld begangen werden", wie es hieß. Dazu gehören diskriminierende Äußerungen oder Handlungen gegen Menschen "etwa in Bezug auf Hautfarbe, Religion, Nationalität, ethnische Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder eine Behinderung."