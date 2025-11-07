Antirussische Sanktionen Russische Opposition kritisiert Sanktionen der EU

London/Moskau - Angesichts der verschärften EU-Visaregeln für russische Staatsbürger kritisieren aus dem Land geflohene Oppositionelle den Sanktionskurs in Europa. "Russland – das ist nicht nur der Kreml. Das sind Millionen Menschen, die in ihrem Land leben wollen", sagte der prominente Kremlgegner Michail Chodorkowski. "Für den Westen ist es günstiger, diesen Unterschied zu erkennen und die Brücken für einen künftigen Dialog zu erhalten", teilte der frühere politische Gefangene und Ex-Chef des inzwischen aufgelösten Ölkonzerns Yukos bei Telegram mit.