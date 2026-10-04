Im Zentrum stehen zahlreiche Beispiele aus der Alten Geschichte, etwa die Schummelei, nach der Caesars kahler Kopf plötzlich auf Münzen und Marmorporträts behaart ist. Oder wie Kaiser Augustus auf den Darstellungen immer jugendlich blieb, obwohl er weit in die 70 Jahre alt war, als er starb. Auch mit Kaiser Hadrians Geburtsort wurde geflunkert, indem dieser in der Antike vom spanischen Italica ins würdigere Rom verlegt wurde.