„Nehmen Sie für sechs Euro doch gleich beide, dann brauchen Sie sich nicht zu entscheiden“, rät einer der Händler im Congress Centrum Suhl während des Antik- und Trödelmarktes am vergangenen Sonntag einem Mann an seinem Stand, der gerade zwei Porzellan-Pferde in den Händen wiegt, betrachtet, vergleicht und überlegt, welches ihm besser gefällt. Allein dieser winzige Bruchteil aus den Gesprächen im von Händlern und Besuchern gut gefüllten CCS-Atrium zeigt, dass die Freude am Entdecken und Wertschätzen sowie der Spaß daran, für all die Besonderheiten Interessenten zu begeistern, oberste Priorität haben. Meist sind es nicht gerade riesige Summen, die mit den Fundstücken den Besitzer wechseln.