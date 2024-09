5. TEAG AuslaufRaufLauf Seriensieger und Feuerwehrläufer

Bis an die Grenzen gingen die Teilnehmer beim 5. Lauf an der Inselbergschanze. Wenige hundert Meter als echte Herausforderung an Körper und Willenskraft – die Sieger sind keine Unbekannten in der Geschichte des Events.