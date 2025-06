Jena (dpa/th) - Mehr als 5.000 Menschen haben sich in Jena nach Polizeiangaben an einer Demonstration für Antifaschismus und Solidarität beteiligt. Die Demonstranten setzten sich auf Transparenten für eine Gesellschaft ein, die Rechtsextremismus und faschistische Tendenzen ablehnt. Immer wieder gab es Aufrufe, Antifaschismus zu leben sowie die Forderung, die in ungarischer Untersuchungshaft in einen Hungerstreik getretene Maja T. zurück nach Deutschland zu holen.