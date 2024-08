Eine „patriotische Marktwirtschaft“, „größere Spielräume für die unternehmerische Freiheit“, „optimale Bedingungen für kleine und mittlerer Unternehmen“: Das fordert die AfD in ihrem Thüringer Wahlprogramm. Weniger gute Bedingungen wünscht sich die Partei für Firmen, die nicht auf ihrer politischen Linie liegen. Wie der Verband der Familienunternehmer. Dessen Entschluss, seine Kampagne „Made in Germany – Made in Vielfalt“ von 2019 wieder aufzulegen, um vor den wirtschaftlichen Folgen einer AfD-nahen Politik zu warnen, machte Björn Höcke richtig wütend. „Ich hoffe, dass diese Unternehmen in schwere, schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen“, sagte Björn Höcke auf einer AfD-Kundgebung am Samstag in Sömmerda. Unternehmer sollten „die Klappe halten“, wenn es um Politik geht.