Landwirt Alf Schmidt aus Hörselberg-Hainich im Wartburgkreis hat sich extra einen Anzug angezogen für seine Verhandlung vor dem Thüringer Verfassungsgericht. Er hat, wie er freimütig erzählt, überhaupt nur deshalb einen ihm passenden Anzug, weil jüngst seine Tochter heiratete. So reden wie ein Anzugträger vermag der Anfangfünfziger freilich nicht. Und so fällt er erstmal ins Du, als ihm Gerichtspräsident Klaus-Dieter von der Weiden das Wort erteilt. „Ihr macht das nicht so oft, ich noch seltener“, sagt er über seine Wahlanfechtung.