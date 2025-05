Um 11.27 Uhr kannte der Jubel auf dem Gelände des Schlosses Glücksburg am Dienstag keine Grenzen. Gerade hatte Antenne-Thüringen-Moderator Jens May den Römhilder Sieg gegen Veilsdorf über den Äther bekannt gegeben, als sich Bürgermeister Heiko Bartholomäus alias Harald Glööckler zum Zeichen des Erfolges von seinem Stuhl auf dem Papa-Mobil, einem Trabant 610 Pickup, erhob und die Arme nach oben riss – wie viele der mehr als 200 Zuschauer. „Wir haben es geschafft“, rief das Stadtoberhaupt, das sich in ungewohnter Verkleidung wie der schrille Modedesigner präsentierte. Bartholomäus erfüllte damit eine der 25 kniffligen Aufgaben, welche der Radiosender den beiden Konkurrenten aus dem Landkreis gestellt hatte, wie auch sein Veilsdorfer Pendant Stefan Ullrich. Zu köstlich anzusehen, wie die beiden Bürgermeister geschminkt und angezogen waren. „Ich habe wohl meinen Spitznamen Harald jetzt weg“, vermutete Bartholomäus.