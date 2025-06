Gerade noch im Megapark auf Mallorca – und am Samstagabend in Römhilds Ortsteil Gleichamberg zur Antenne Thüringen Party: Samu präsentierte sich auch dort in Bestform und heizte wie Iggi Kelly und die Antenne Thüringen Allstars den nach Angaben von Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus circa 2000 Zuschauern mächtig ein. „Wer ist mit seinem besten Freund oder seiner Freundin hier oder mit Verwandten oder gar mit seiner Schwiegermutter?“, fragte Samu. „Dann hoch die Arme.“ Selbst bei Schwiegermutter gingen einige Arme hoch. Auch in Gleichamberg wird eben generationenübergreifend gefeiert, gesungen und getanzt. „Arme nach links, nach rechts, die Hände in den Himmel – heute wird gefeiert, heute geht es rund“, rief Samu in gelb-violettes Scheinwerferlicht getaucht ins Mikrofon. Er präsentierte unter anderem seinen eigenen, neuen Song „Limoncello“ und gab „Wackelkontakt“ von dem bayerischen Songwriter Beni Hafner alias Oimara vom Tegernsee zum Besten. Den Party-Ohrwurm des Jahres mit der Textzeile „Wär’ ich ein Möbelstück ...“ mit dem er genau den Nerv vieler Besucher traf.