Anteil steigt von 10,9 auf 12,1 Prozent

Laut Monitor stieg der Anteil Ostdeutscher in Spitzenjobs von 10,9 Prozent im Jahr 2018 auf 12,1 Prozent Ende 2024. Der Anteil Ostdeutscher an der Gesamtbevölkerung stieg nach Angaben der Forscher indes auf 19,4 Prozent an - es klafft also weiterhin eine Lücke.