Und zack, war wie von Geisterhand geführt, die Schlange an der Orlen-Tankstelle am A71-Center in Zella-Mehlis auch schon wieder verschwunden. Ganze 19 Cent mehr je Liter jeder Kraftstoffgruppe hatten den meisten Autofahrern dann doch die Lust am Tanken nach dem mittäglichen Preissprung vermiest. Zwar kamen die Dieselfahrer mit neun Cent je Liter glimpflicher im Anstieg davon, mussten aber nach wie vor mit 2,46 Euro weiterhin die teuersten Preise berappen. Manche Fahrzeugführer donnerten deshalb unverrichteter Dinge regelrecht verärgert davon. 2,26 Euro für Super, 2,35 Euro für Super Plus und 2,20 Euro für Super E10 zu löhnen, war ihnen dann wohl doch zu fett.