"Solche Entscheidungen sind nie einfach", sagte Matthäus in einem Interview mit RTL/ntv. "Irgendwann fühlst du dich eben reif, in die stärkste Liga zu wechseln." Er habe zwar nicht erwartet, dass Wirtz "diesen Wechsel so früh macht, aber er will eben raus aus der Komfortzone."