Anstehende Parlamentswahl Riesige Demonstrationen läuten Wahlkampffinale in Ungarn ein

Orban: Gegner ist "Marionette" der EU und Kiews

Orban versuchte wiederum vor bis zu 100.000 Anhängern auf dem Kossuth-Platz vor dem Parlament seinen Herausforderer als Marionette "Brüssels", das heißt der EU, und der von Russland angegriffenen Ukraine darzustellen, ohne ihn beim Namen zu nennen. "Wir lassen nicht zu, dass man für 30 Silberlinge aus Brüssel verkauft, was wir in 16 Jahren aufgebaut haben." Sich selbst bezeichnete er als einzigen Politiker im Land, der kraft seiner Erfahrung und Umsicht in der Lage sei, Ungarn in unsicheren Zeiten "aus dem Krieg herauszuhalten" und vor anderem Schaden zu bewahren.