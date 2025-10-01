Jena (dpa/th) - Zum Start der Grippesaison rufen Ärztevertreter in Thüringen zur Impfung auf. Oktober und November seien die idealen Zeitpunkte, um sich zum Schutz vor der saisonalen Influenza impfen zu lassen, wie die Landesärztekammer mitteilte. Die Impfung biete den besten Schutz vor einer Erkrankung. Besonders Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke und Menschen in Berufen mit viel Menschenkontakt oder in der Pflege sollten sich demnach impfen lassen.